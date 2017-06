Milan, offerti 15 milioni più Montolivo per Biglia. Ma Lotito dice no

© foto di Federico Gaetano

Il Milan insiste per Lucas Biglia, ma per ora manca l'ok della Lazio. Secondo quanto riferito da Premium Sport, il club rossonero avrebbe formulato una nuova offerta per il centrocampista argentino, valutato 25 milioni di euro: 15 milioni più Riccardo Montolivo. L'offerta, però, non convince Claudio Lotito, che avrebbe risposto di no.