Milan, oggi CdA: all'ordine del giorno il Fair Play e il nuovo ad

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di CdA in casa Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport di questa mattina ci sarà oggi il consiglio di amministrazione del club rossonero, con all'ordine del giorno il Fair Play con la UEFA e la nomina del nuovo amministratore delegato. Sul primo punto la società si attende una sanzione economica dopo essere stata riammessa nelle coppe europee, in attesa del Voluntary Agreement, mentre per la seconda questione l'accoppiata Gazidis-Gandini resta una pista aperta.