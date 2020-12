Milan, oggi differenziato per Kjaer e Ibra. Domani si capirà se ci saranno contro il Sassuolo

Ancora seduta differenziata per Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic in casa Milan. All'indomani del pareggio contro il Genoa a cui non hanno preso parte causa infortunio, il difensore danese e il centravanti svedese quest'oggi non si sono allenati col resto del gruppo.

Solo domani però, quando Pioli proverà la formazione, si capirà se entrambi saranno a disposizione per il prossimo match contro il Sassuolo valido per la 13esima giornata di campionato.