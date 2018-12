Milan, oggi Fassone dal giudice: obiettivo annullamento del licenziamento

Nella giornata di oggi andrà in scena la prima udienza davanti al giudice del Lavoro, Luigi Pazienza, di Marco Fassone, ex amministratore delegato del Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera di questa mattina il dirigente si opporrà al licenziamento per giusta causa e chiederà l'annullamento. Lo stesso Fassone aveva un contratto con i rossoneri fino al 2021, firmato con Yonghong Li ma con l'arrivo di Elliott la società ha deciso di interrompere il rapporto, offrendo una buonuscita da 2,5 milioni di euro, rifiutata però dal dirigente. Successivamente il licenziato per giusta causa. Per il manager è stato però un atto ritorsivo proprio per non aver accettato la transazione e per questo si presenterà davanti al giudice.