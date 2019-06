© foto di Insidefoto/Image Sport

Oggi Marco Giampaolo firmerà finalmente il suo nuovo contratto con il Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport in edicola, che spiega come in giornata ci sarà anche il primo vertice tra i dirigenti rossoneri (Maldini, Boban e Massara) e l'ex allenatore di Sampdoria e Empoli per pianificare il prossimo mercato. Bisognerà definire la struttura della squadra e individuare i profili funzionali al miglioramento della rosa e, viceversa, i sacrificabili.