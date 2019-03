© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Questa mattina, per la prima volta dopo la scenata nel derby, Franck Kessié incontrerà Gattuso a Milanello. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il primo aspetto da risolvere è quello personale. Franck sembra sinceramente pentito (oggi chiederà scusa), ma vedremo quale sarà la reazione dell’allenatore. La seconda questione è tecnica: se il giocatore non giocherà contro la Samp, non sarà per rappresaglia ma solo per motivi fisici, visto che rientrerà solo oggi dalla Costa d’Avorio (e la gara è in programma sabato). L’ultimo fronte aperto è con la società per via della multa che gli è stata presentata: la sanzione è stata considerata consistente, ma Kessié pagherà, in un modo o nell’altro.