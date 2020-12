Milan, oggi l'incontro per il futuro di Calhanoglu: parti ancora distanti, i dettagli

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sull'incontro previsto in queste ore fra la dirigenza del Milan e Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu. Il quotidiano spiega i dettagli economici del contendere: in un primo incontro, un mese e mezzo fa circa, l'agente del turco aveva chiesto un ingaggio da 7 milioni a stagione ma oggi dovrebbe presentarsi a Casa Milan con intenzioni meno bellicose. I rossoneri da parte loro metteranno sul piatto un prolungamento da 3,5-4 milioni all'anno per i prossimi 5. L'agente di Calhanoglu ovviamente punterà al rialzo, considerata anche l'imminente scadenza del contratto (da febbraio potrebbe accordarsi con altri club in vista di giugno). Il Milan resta tranquillo e intanto continua a guardarsi intorno, con le idee Szoboszlai e Papu Gomez sempre vive come possibili sostituti dell'ex Bayer.