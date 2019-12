Milan, oggi la ripresa degli allenamenti in attesa dello sbarco di Ibra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ricomincia oggi la preparazione del Milan in vista della sfida casalinga contro la Sampdoria in programma il 6 gennaio a San Siro. Sarà un match delicato soprattutto per testare la risposta dei rossoneri dopo la cocente sconfitta contro l’Atalanta prima delle vacanze. Un Milan che avrà un elemento in più, ma dovrà ancora attendere prima di mandarlo in campo. Naturalmente si tratta del grande ritorno di Zlatan Ibrahimovic, il cui sbarco in Italia è previsto per il 2 gennaio dove svolgerà anche le visite mediche di rito. A differenza degli altri acquisti Ibra è stato giù annunciato e ufficializzato, ma dopo le visite mediche si recherà a Casa Milan per la firma sul contratto di sei mesi con opzione per un’altra stagione. Poi avrà una decina di giorni per riacquistare la forma migliore per l'esordio bis.

Da oggi però mister Stefano Pioli dovrà cominciare a studiare un Milan con Ibra in attacco e dunque riflettere se continuare sul 433 oppure optare per un cambio tattico. Ma sarà una rosa molto mobile, perché oltre agli arrivi ci saranno anche le partenze. Fabio Borini e Ricardo Rodriguez sono i due giocatori più vicini alla cessione. Per l’attaccante è quasi fatta per il passaggio al Genoa, resta da definire l’ingaggio, mentre per il terzino svizzero ci sono diverse soluzioni, e oltre a Napoli e Fenerbahce si è aggiunto anche il Watford. Appurato che la titolarità spetta a Theo Hernanez, l’ex Wolfsburg quasi certamente lascerà la squadra rossonera per poter giocare di più nella seconda parte di stagione e non rischiare di perdere l’Europeo. A centrocampo da ambenti vicino al club invece hanno fortemente allontanato l’ipotesi Matic soprattutto per una questione anagrafica.