Milan, oggi la ripresa. Pioli tira dritto e mette il Genoa nel mirino

E’ stato complicato per Stefano Pioli tenere alta la concentrazione della squadra nelle ultime 48 ore. Il caos societario con l’addio imminente di Zvonimir Boban, il problema del coronavirus e l’annullamento della semifinale di Coppa Italia ha creato un notevole disagio all’intera squadra. Tanto che ieri il tecnico ha deciso di concedere un giorno di libertà al gruppo proprio per cercare di ritrovare la serenità. Oggi invece a Milanello è fissata la ripresa degli allenamenti in vista della sfida di domenica contro il Genoa alle 12.30 che si terrà a San Siro a porte chiuse. L’ufficialità della data arriverà oggi, ma Pioli avrà tre giorni per preparare un impegno molto delicato in campionato. Roma e Napoli hanno una gara in più ma hanno staccato i rossoneri in classifica, così il Milan per restare aggrappato all’Europa League sarà obbligato a vincere contro il Grifone. Pioli potrebbe recuperare Gigio Donnarumma che invece avrebbe saltato l’impegno di Coppa Italia contro la Juve ancora per il problema alla caviglia. Sarà dura per Pioli concentrarsi sul presente senza pensare al futuro, alla sua posizione in bilico e a quella di diversi giocatori in scadenza. Ibrahimovic su tutti, ma anche Kjaer e Bonaventura hanno il contratto fino a giugno e con l’addio di Boban (il comunicato di licenziamento dovrebbe uscire tra oggi e domani) e Maldini potrebbero cambiare tanti scenari. Ma c’è una sfida di campionato da preparare e da non fallire per dare un senso a questa stagione.