Il Milan, spiega Tuttosport, aspetta oggi la risposta di Ozan Kabak dello Stoccarda. In caso di risposta positiva, per strapparlo alla squadra tedesca, i rossoneri dovranno versare i 15 milioni di euro della clausola rescissoria. Kabak è però nel mirino di altre società come West Ham e Bayern Monaco, anche se in Germania sono convinti che i campioni tedeschi si si siano tirati indietro. In via Aldo Rossi, si respira ottimismo sul buon esito di questa operazione che potrebbe regalare un nuovo difensore centrale molto promettente a Marco Giampaolo.