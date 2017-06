Milan, oggi la stretta finale per Conti. E Kalinic resta sullo sfondo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata importante quella di oggi in casa Milan. Come sottolinea il Corriere dell Sera, infatti, i rossoneri tenteranno la stretta finale per Andrea Conti dell’Atalanta, dopo aver alzato l’offerta a 23 milioni più bonus. E, nonostante le smentite, non sono esclusi incontri tra lo stesso Milan e la Fiorentina per Kalinic. L’attaccante croato ha una clausola da 50 milioni; la Fiorentina si accontenta di 30 ma chiede il pagamento cash.