Milan, oggi nuovo summit di mercato tra Gattuso e Mirabelli

Dopo l’incontro nella mattinata di ieri a Casa Milan, oggi il tecnico rossonero è arrivato in sede alle 15.00 circa per incontrare nuovamente la dirigenza. Contatti continui perché c’è una stagione da organizzare e un mercato da portare avanti con diverse strategie. Ieri sera il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli è stato a Torino per guardare Italia-Olanda, osservato speciale senza dubbio Memphis Depay del Lione, esterno d’attacco che piace molto al tecnico calabrese ma non solo. Gattuso e Mirabelli di nuovo insieme a Casa Milan per portare avanti discorsi di mercato e non solo.