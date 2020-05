Milan, oggi sbarca Ibra. Squadra a riposo, domani la ripresa

Ieri ultima sessione settimanale di allenamento per il Milan che invece oggi osserverà un giorno di riposo. La ripresa al centro sportivo di Milanello è prevista per domani mattina con due gruppi suddivisi. Il primo gruppo ieri era formato da Romagnoli, Musacchio, Calhanoglu, Bonaventura, Biglia, Gabbia, Theo, Duarte e G. Donnarumma, Saelemaekers. Il secondo gruppo composto da da Paquetà, Rebic, Castillejo, Kjaer, Leao, Brescianini, Laxalt, Begovic, A. Donnarumma e Daniel Maldini.

Il programma a Milanello prevede una riatletizzazione con lavoro atletico, di forza e, se possibile, verranno svolti anche esercizi con il pallone. Mentre gli esercizi in palestra al momento sono esclusi per ragioni di sicurezza. La sanificazione è già avvenuta e quando entreranno i giocatori dovranno seguire tutti delle regole rigide nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria imposte dal governo.

All’appello mancano ancora Franck Kessie, bloccato in Costa d’Avorio e in attesa di rientrare, e soprattutto Zlatan Ibrahimovic. Per lo svedese però c’è la data del rientro: oggi dopo due mesi di assenza sarà finalmente a Milano per cominciare la fase di autoisolamento di 14 giorni, prevista dalla legge italiana per chi arriva dall’estero.

Il club attraverso una nota ha comunicato che, sulla base dei test medici sin qui effettuati sui giocatori della Prima Squadra e lo staff presenti a Milano, non vi è stato riscontro di casi positivi da Covid-19. La squadra proseguirà il programma tecnico individuale a Milanello. Contestualmente, verrà completato lo screening medico per tutta la rosa di giocatori che saranno a disposizione dell'allenatore e del suo staff nei prossimi giorni.

Il Milan lavorerà solo ed esclusivamente nella propria struttura senza appoggiarsi ad hotel esterni come avviene in altre società, poiché all’interno di Milanello ci sono comfort di ogni genere per i giocatori. Camere con docce interne, palestre, sei campi da calcio, ristorante, bar e sala conferenza.