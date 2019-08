Fonte: Sportitalia

Le parole di Giampaolo hanno provocato effetti immediati in casa Milan. Ovvero il cambio di rotta in chiave mercato e la presa di coscienza di dover accelerare per regalare al tecnico gli uomini giusti per valorizzare le proprie idee di calcio. Anche e soprattutto per questo motivo sul fronte madrileno sembra essere vicino il lasciapassare per portare a Milano Angel Correa, attaccante a lungo inseguito ma non ancora inserito nel progetto rossonero. Qualità, corsa e dinamismo necessari per esaltare le caratteristiche da uomo d'area di Piatek, altrimenti complicate da da valorizzare in un'idea di calcio che prevederebbe partecipazione continua di tutti gli effettivi alla costruzione della manovra. Un cambio di passo che deve passare dalle trattative al rettangolo verde per far tornare il sereno anche in casa Milan dopo i primi novanta minuti nefasti di questa stagione.