Milan, ora il caso Ibrahimovic inizia a preoccupare: Jovic o Correa sono il piano B

Il Milan inizierà la stagione senza Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non prenderà parte al raduno con Raiola che continuerà a trattare il rinnovo di contratto. Elliott non aspetterà per sempre, con il club milanista che non si sposterà di molto rispetto ai 6 milioni netti già proposti allo svedese contro i 7 richiesti.

Il piano B - Intanto i dirigenti stanno già pensando a cosa fare nel caso in cui alla fine Ibra dovesse decidere di non proseguire in rossonero. Il nome numero uno è quello di Jovic, che però ha costi altissimi per quanto riguarda il cartellino. Il suo agente Ramadani ha incontrato spesso il Milan, magari proprio per trovare una formula che possa sbloccare l'eventuale affare col Real. L'altro nome è quello di Angel Correa, che piace molto a Maldini e che l'anno scorso non è arrivato solo per una questione di prezzo, che però adesso potrebbe essere decisamente calato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.