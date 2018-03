Milan, ora Kalinic è in bilico: può finire sul mercato in estate

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' in dubbio la permanenza di Nikola Kalinic al Milan. L'esclusione dai convocati per il Chievo Verona e un rendimento ben al di sotto delle aspettative per il croato ex Fiorentina, può portarlo a finire direttamente sul mercato scrive Tuttosport. Dalla Cina alla Germania, le piste per il futuro potrebbero riaprirsi e l'obiettivo è quello di rientrare dei 25 milioni spesi per prenderlo dai gigliati.