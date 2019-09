Molto più che un ripiego. Definire tale Ante Rebic non sarebbe corretto nè per le ambizioni del Milan né tantomeno per le qualità di un giocatore giunto al picco della sua maturazione e duttilità nell’ambito della sua esperienza in Bundesliga con l’Eintracht di Francoforte. Non solo gol ma anche qualità e sacrificio nelle possenti gambe del croato, un talento sul quale Boban e Maldini hanno scommesso sacrificando senza troppi rimpianti Andre Silva e completando un reparto avanzato che, in attesa di comprendere l’aspetto prettamente qualitativo, ha certamente un senso dal punto di vista della completezza delle caratteristiche. Ora via alla stagione, con qualche certezza in più per Giampaolo è una gamma di scelta decisamente più ampia.