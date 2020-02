Milan, ora Robinson può andare al Chelsea

Antonee Robinson è stato molto vicino al Milan in quest'ultima sessione di mercato. Lo statunitense aveva anche effettuato le visite mediche nel capoluogo lombardo. Affare non andato in porto poiché il club rossonero aveva chiesto ulteriori visite mediche. Sul giocatore, fa sapere il Mirror c'è il Chelsea che potrebbe puntare su di lui per la corsia sinistra, che nelle ultime partite è stata affidata ad Azpilicueta.