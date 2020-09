Milan, ora serve fare cassa: Paquetà e Krunic i più indiziati a lasciare Milanello

Ora il Milan deve fare cassa: col Lione c'è in ballo il discorso legato a Lucas Paquetà, con Maldini che chiede circa 23 milioni per il cartellino del brasiliano. Una cifra elevata, ma che serve ai rossoneri per evitare di iscrivere a bilancio una minusvalenza visto che venne prelevato per 38 milioni dal Flamengo, rivela Tuttosport. Oltre a Paquetà, Maldini e Massara dovranno prendere una decisione sul futuro di Rade Krunic. C'è l’interesse concreto del Friburgo che potrebbe mettere sul piatto 8 milioni per il suo cartellino, con pagamento immediato.