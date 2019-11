Milan, ora servono i punti nel trittico emiliano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Da quando Stefano Pioli ha preso il posto di Marco Giampaolo al Milan, i rossoneri hanno vinto solo una partita su sei disputate. Il bottino in termini di punti è davvero preoccupante per il tecnico parmense, dove ha ottenuto una vittoria contro la Spal grazie alla punizione di Suso, due pareggi con Lecce e Napoli e tre sconfitte nelle sfide a Lazio, Roma e Juventus.

Ora però è arrivato il momento di fare punti per cominciare la risalita, perché la situazione in classifica è critica. Il Milan ha accumulato solamente 14 punti in 13 gare e rischia di essere risucchiato nella zona retrocessione se non dovesse vincere nelle prossime tre. A Milanello non vogliono fare tabelle, ma sicuramente contano di vincere più gare possibili da qui a Natale, dove i rossoneri hanno ancora 4 sfide a disposizione. Il trittico emiliano sarà un crocevia fondamentale, perché nel giro di tre settimane il Milan dovrà vedersela con Parma, Bologna e Sassuolo, sulla carta squadre alla portata dei rossoneri, prima dell’ultimo match del 2019 con l’Atalanta.

E se contro Juve e Napoli si sono visti leggeri miglioramenti, è giusto per Pioli metterli in pratica per ottenere successi contro queste tre formazioni emiliane. In caso contrario il Milan rischia davvero tanto. In attesa poi del mercato di gennaio, dove la dirigenza proverà ad aggiustare una rosa che ha notevoli lacune tecniche, un gruppo assemblato male nonostante i tanti soldi investiti.