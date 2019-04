Milan, ora servono i ricavi. La Champions è fondamentale

© foto di Federico Gaetano

La partita a scacchi di Ivan Gazidis sul fronte del Fair Play finanziario ha delle evidenti ricadute sul lavoro di Leonardo in vista del prossimo mercato. E il confronto tra i dirigenti del Milan è indispensabile (in questi frangenti più che mai) per avviare i programmi in vista della stagione 2019-20. Quale sarà il budget per la prossima campagna acquisti, sempre che l’Uefa non ponga dei paletti? Sotto quest’ultimo profilo è probabile che il club di via Aldo Rossi eviti stop nell’immediato. Ma il rosso tendenziale di questa stagione (160 milioni) - sottolinea La Gazzetta dello Sport - consiglia dei risparmi, visto che in ogni caso il 30 giugno 2021 il disavanzo gestionale dovrà scendere a 30 milioni per soddisfare le norme di Nyon nell’ambito del triennio 18-21, di esclusiva pertinenza della gestione Elliott. E quest’esigenza appare ineludibile, a prescindere dall’esito degli altri giudizi in corso. Per ottenere quest’obiettivo il Milan deve innanzitutto aumentare i ricavi (come analizzato ieri da TMW, CLICCA QUI! ): ragion per cui il ritorno in Champions League sarebbe un’autentica boccata d’ossigeno