Milan, ore caldissime per l'arrivo di Kabak dallo Schalke. Restano in piedi solo due alternative

Il Milan si è fortemente avvicinato a Ozan Kabak, classe 2000 dello Schalke, ma questa non è l'unica soluzione per la difesa. A Stefano Pioli serve un altro centrale e se dovesse saltare l'affare per il turco il club rossonero punterebbe tutto su Antonio Rudiger del Chelsea o German Pezzella della Fiorentina. Sono esclusi, invece, altri investimenti a centrocampo o in attacco. A riportarlo è il Corriere dello Sport.