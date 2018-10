Milan, osservatori in Braisle per Reinier del Flamengo

“Dall’Inter mi aspettavo questo tipo di campionato, da antagonista della Juventus. I nerazzurri sono i veri concorrenti dei bianconeri, insieme al Napoli”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Fabrizio Ferrari traccia un bilancio sul campionato di Serie A. Storia già scritta per lo...

Tegola Bayern, Thiago Alcantara out per diverse settimane

Real Madrid, l'alternanza non va: Solari dovrà scegliere, Navas o Courtois

Glasgow Rangers, Gerrard teme per il posto dopo gli ultimi risultati

Real Madrid, tegola Marcelo: almeno un mese out per infortunio

Valencia, il dg Alemany: "Preoccupati per il momento. Ci rialzeremo"

Olanda, i convocati per Francia e Germania: ci sono tre italiani

Real Madrid, il primo undici di Solari: esordio dal 1' per Vinicius

Real, spesi 61 milioni lordi per la liquidazione degli allenatori dal 2004

Wenger chiarisce: "A inizio 2019 torno. Ma non in Inghilterra"

Sporting, arrivano 18 milioni dal contenzioso per Rui Patricio

Paura in casa Real Sociedad: ictus lieve per il giovane Sangalli

EFL Cup, ritorno amaro per Lampard: i risultati delle gare di oggi

Copa del Rey, che fatica per il Barcellona. I risultati di oggi

Chelsea pentito per Rice. E col West Ham è stallo sul rinnovo

Real, il Manchester United pronto a follie per Varane: sul piatto 100 mln

Real Madrid, Butragueno: "Rispetto per Lopetegui. Vediamo come va con Solari"

Lopetegui è pronto a ripartire: già due offerte per l'ex tecnico del Real

Secondo quanto riferito da Flamengo Resenha, il Milan ha inviato a Rio de Janeiro i suoi osservatori per seguire da vicino il sedicenne Reinier, centrocampista del Flamengo. L'idea dei rossoneri è di acquistare il calciatore come il Real Madrid con Vinícius Júnior, completando il trasferimento una volta che il giocatore avrà compiuto diciotto anni.

