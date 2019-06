Milan, Osti l'ultima idea per la direzione sportiva. Con lui Giampaolo

La Repubblica avanza la candidatura di Carlo Osti per il Milan, finora candidato a sostituire proprio Bigon in rossoblù in caso di separazione tra il club emiliano e l’ex ds del Napoli. Osti completerebbe un tandem sampdoriano con Marco Giampaolo, vicinissimo alla panchina del Milan: già in corso i primi contatti tra Maldini e l’allenatore blucerchiato, scelto per la sua propensione al bel gioco per l'eredità di Gattuso in rossonero.