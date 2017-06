Milan, ottimismo per Calhanoglu. Biglia, la partita non è ancora chiusa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hakan Calhanoglu resta un obiettivo del Milan. I rossoneri rimangono ottimisti mantenendo aperti i contatti con il Bayer Leverkusen. La Fiorentina è rigida per una cessione di Kalinic nei termini proposti dal Milan che, proprio per questo motivo, non vuole abbassare le pretese per Lapadula. Per quanto riguarda Biglia, infine, la trattativa non è chiusa, il Milan resta interessato al calciatore ma non secondo le richieste del presidente della Lazio Lotito, considerate eccessive. Il Milan aspetta pazientemente l'evolversi della situazione. Lo riporta Sky.