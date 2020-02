Milan, ottimismo per il recupero di Ibra: sarà uomo derby

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan spera di recuperare Zlatan Ibrahimovic per una delle partite più importanti dell’anno. Lo svedese ieri non si è allenato con il gruppo e ha lavorato a parte, ma le sensazioni sono positive. A Milanello c’è ottimismo per avere Zlatan in campo contro l’Inter domenica sera, e la conferma è arrivata anche da Boban che ieri ha ricevuto il premio “Amici dei bambini”. Il croato ha così parlato di Ibra: “L’impatto di Ibra c’è stato. Credo che domenica ci sarà e lui ha spinto per esserci anche domenica con il Verona". Una notizia che rassicura i tanti tifosi rossoneri in apprensione, considerando che l’assenza del giocatore si è fatta sentire già contro l’Hellas. Ma il 38nne ex Los Angeles Galaxy ha studiato in piano di rientro con lo staff medico in modo da arrivare all’appuntamento nel migliore dei modi, smaltendo quasi del tutto l’affaticamento al polpaccio. “Ibra è un fuoriclasse puro - ha affermato Boban -. Zlatan ha una personalità e una professionalità particolare. Nello spogliatoio è entrato con un’umiltà particolare. Conoscendo la forza d’urto che può avere, non è era così facile. Lui ha capito l’atmosfera dentro lo spogliatoio e la delicatezza del momento. Ibra aveva tutto da rischiare e quello che fa, è tutto in più". Boban inoltre si è soffermato a parlare del derby: “La prossima partita è quella che conta sempre di più. È un derby particolare. Abbiamo cambiato modulo, ma non dobbiamo essere ossessionati da questo. Quando giochi con le due linee da quattro sei più equilibrato".