Milan, ottimismo per la permanenza di Maldini. E oggi primo contatto con Raiola

In mattinata, rivela Sky, un confronto tra l'ad Ivan Gazidis e il ds Paolo Maldini avrebbe riportato il sereno sul futuro della bandiera rossonera al Milan: pur non essendoci dettagli su quando i due si sono detti, al momento la linea scelta è quella della continuità, così dopo Pioli potrebbe essere confermato anche Maldini, in un ruolo che possa accontentare le sue ambizioni.

PRIMO CONTATTO CON RAIOLA - Non solo: oggi Maldini e Massara avrebbero avuto il primissimo contatto telefonico con Raiola per discutere delle posizioni di Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma, entrambi gestiti dal potentissimo agente. Domani (oggi, ndr) dovrebbe arrivare anche la prima proposta economico per il rinnovo di entrambi, anche se l'impressione, per lo svedese almeno, è che il nodo sia appunto economico.