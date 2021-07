Milan, Overmars blinda Tadic ma il mercato è lungo e tutto può ancora succedere

L'Ajax, come ha spiegato nelle scorse ore anche il suo ds Marc Overmars, non ha nessuna intenzione di privarsi di Dusan Tadic, trequartista e capitano dei Lanceri che è finito nel mirino del Milan: "Tadic non è in vendita. Abbiamo iniziato qualcosa di bello tre anni fa e Dusan è troppo importante per noi. È il cemento tra i mattoni dell’Ajax" le parole del dirigente olandese. Secondo Tuttosport, si tratta di dichiarazioni ovvie in questo momento, ma il mercato è lungo e non è escluso che il serbo, che a novembre compirà 33 anni, valuti l’ultimo trasferimento importante della sua carriera.