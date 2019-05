© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan padrone del Franchi: è questa la fotografia del primo tempo della gara contro la Fiorentina, concluso 1-0 in favore dei rossoneri. A sbloccare la gara, Hakan Calhanoglu, di testa su cross di Suso poco dopo la mezz'ora. Un vantaggio più che meritato per i ragazzi di Gattuso, in evidente controllo della partita; la Fiorentina, a parte una conclusione iniziale di Muriel, non sembra scesa in campo. Clima surreale: nell'assenza della tifoseria della curva Fiesole, si sentono solo i cori dei tifosi milanisti. In campo, da segnalare le scintille fra Mirallas e Bakayoko.