© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per un Milan alla ricerca di se stesso ci sono anche alcuni tesserati rossoneri che cercheranno fortuna lontano dal capoluogo lombardo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ad esempio, i nomi caldi in questo senso sono quelli di Gabriel Paletta e Gustavo Gomez. I due difensori in estate sono stati vicini all'addio già la scorsa estate salvo poi rimanere a Milanello anche se da separati in casa. A gennaio, però, no ci sono dubbi. Entrambi lascerano il Milan.