Milan, Paletta ha scelto il Torino. Si lavora su un triennale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto rivelato dall'esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà il difensore centrale del Milan Gabriel Paletta avrebbe scelto il Torino di Sinisa Mihajlovic per il proprio futuro. Fra le parti i discorsi sono molto ben avviati e a metà della prossima settimana l'affare dovrebbe entrare nel vivo con i granata che metteranno sul piatto o un biennale con opzione o un triennale. Il Milan intanto ha già dato via libera al trasferimento dell'italo-argentino in granata.