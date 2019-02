© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lucas Paquetà, centrocampista del Milan, dedica il primo gol in maglia rossonera alle giovani vittime del Flamengo: "Sono stati giorni particolari per me - ammette ai microfoni di Sky Sport -. Essere al Milan per me è un sogno, ma per anni l'ho vissuto al Flamengo". E la commozione del giovane fantasista si è notata anche nell'esultanza dopo il 2-0 al Cagliari.