Vince il Milan che riesce a conquistare 3 punti fondamentali contro la SPAL per allontanarsi dalla zona salvezza grazie alla rete su punizione di Suso. Tra i più positivi del match Lucas Paquetà con il brasiliano sempre nel vivo della manovra e vicino al gol in un paio di occasioni: "Quella di oggi era una partita importantissima da vincere anche per aumentare la fiducia in questo momento di difficoltà. Suso? Momento difficile per tutto noi, ma siamo felici per lui. E' un grande giocatore e il gol gli darà fiducia" sono state le sue parole ai microfoni di Sky Sport.