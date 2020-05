Milan, Paqueta al passo d’addio: non mancano le piste italiane

Tra i giocatori certamente in uscita dal Milan, spicca il profilo di Lucas Paqueta. Dopo un inizio promettente nel gennaio del 2019, l’ex giocatore del Flamengo ha faticato a trovare spazio con continuità in rossonero, e nelle ultime due sessioni di mercato, con particolare riferimento all’ultima finestra invernale, la possibilità di un addio che fosse a titolo definitivo o temporaneo, si era fatta decisamente concreta. In Italia, del resto, non mancano gli estimatori nei confronti delle qualità tecniche del brasiliano, associato in particolar modo alla Fiorentina che avrebbe gradito la possibilità di cercare il rilancio di Paqueta nella seconda fase della stagione in corso, ma anche della Roma dietro precisi apprezzamenti del tecnico Paulo Fonseca, convinto di poter sgrezzare il talento verdeoro. In estate, a prescindere dalla ripresa o meno del campionato in corso, le prospettive di un addio a Milano per il centrocampista sono decisamente concrete, e le piste invernali potrebbero tornare attuali con maggiore possibilità di trovare la formula giusta per soddisfare le richieste del Milan.