© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il centrocampista del Milan Lucas Paquetà ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo di ieri contro la SPAL: "Il brutto avvio di stagione? Credo che i fattori in gioco siano tanti, per me in particolare essere rimasto fuori in alcune partite. Ho cercato di continuare a lavorare per essere sempre in condizione di scendere in campo. Credo che con Pioli la squadra sia più a suo agio. Prima qualcuno non era nella posizione giusta, qualcun altro in una posizione che non gradiva. Se un giocatore viene usato nella posizione che preferisce rende meglio e ora sta succedendo proprio questo. Quindi possiamo solo migliorare. Il mister è molto diretto nel chiederci certe cose e questo ci aiuta, quando ricevi troppe informazioni resti un po' confuso. Ma con lui è tutto chiaro. Fa in modo che i giocatori possano giocare nella posizione in cui rendono meglio e questo fa sì che tutti possano aiutare il Milan".