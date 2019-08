Milan, Paquetà: "Ci possiamo divertire, Leao grande giocatore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo l'amichevole contro il Feronikeli, Lucas Paquetà ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Sono molto felice di esser tornato a indossare la maglia del Milan. Speriamo che sia un grande anno per tutti noi. Il ruolo? Io sono a disposizione dell’allenatore. Io gioco dove c’è bisogno e dove posso far bene - riporta Milannews.it -. Tutti i giocatori tecnici aiutano a migliorare il gioco e ci possiamo divertire in campo con grande responsabilità per arrivare alla vittoria. Leao? Faccio quello che posso con la comunicazione e posso dire che è un grande giocatore".