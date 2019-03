Milan, Paquetà costretto agli straordinari. E dopo il derby c’è il Brasile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lucas Paquetà verso la tredicesima di fila con la maglia del Milan. Il centrocampista brasiliano è stato sempre utilizzato dal tecnico Gennaro Gattuso da quando è arrivato in Italia a inizio gennaio, e nelle dodici presenze (tutte dal primo minuto) ha totalizzato un gol e due assist vincenti per 930 minuti totali. Ma vanno sommate anche le 39 presenze con la maglia del Flamengo nel 2018, per un totale di 51 presenze e tante energie profuse sul campo. Paquetà nelle ultime tre partite ha mostrato un po’ di appannamento, infatti con il Chievo è stato sostituto nella ripresa da Calhanoglu dopo un match non proprio brillante al Bentegodi. Ma non ci sarà pace per il verdeoro perché dopo il derby sarà impegnato con la maglia della Nazionale brasiliana e dunque non potrà riposarsi. Lo staff tecnico rossonero aveva pensato di fargli saltare la gara con il Chievo ma poi la nascita della figlia di Calhanoglu, con il turco che ha saltato un paio di allenamenti, hanno portato Gattuso a puntare ancora su Paquetà. Il giocatore nonostante la stanchezza strinerà i denti per giocare la partita più importante dell’anno, il derby della Madonnina che potrebbe decidere un’intera stagione, con il Milan che in caso di successo staccherebbe di 4 punti i rivali cittadini. Un Milan che non vince il derby in campionato da tre anni, dal 31 gennaio 2016 quando in panchina c’era Mihajlovic, da allora solo ko e pareggi. Così Gattuso vuole finalmente far sognare i tifosi milanisti in una delle serate più sentite dell’intera stagione, e si affiderà al migliore undici a disposizione.