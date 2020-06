Milan, Paquetà e la voglia di riscatto. Le mosse di Pioli verso la Juve

Lucas Paquetà vuole riscattarsi dopo una stagione negativa. Ieri il giocatore brasiliano ha segnato una doppietta in allenamento, un test interno organizzato da Stefano Pioli per preparare il suo Milan alla gara contro la Juventus in Coppa Italia. L’albero di Natale con un solo terminale offensivo (Ante Rebic), ha permesso a Lucas Paquetà di esprimersi con maggiore libertà, sfruttando le opportunità vicino alla porta avversaria. Si è trattato di un test tra titolari contro riserve, ma l’approccio di Paquetà in questa ripresa post pandemia è stato positivo fin dal primo giorno. Il giocatore ha trovato nuovi stimoli, si è ricaricato mentalmente in Brasile durante il lockdown, dov’è nato anche il suo primo figlio. Ora è pronto per effettuare finalmente il salto di qualità e vuole dimostrarlo subito contro una big, contro la Juventus di Maurizio Sarri.

Pioli ieri ha tratto indicazioni positive nel test interno perché nel 4321 ha brillato anche Giacomo Bonaventura, a segno anche lui oltre Paquetà. Ma hanno risposto bene pure Kessie e Bennacer, mentre in difesa Conti e Calabria dovrebbero essere i titolari sulle corsie laterali, con Romagnoli e Kjaer al centro. Con la Juve mancheranno Ibrahimovic, Castillejo e Hernandez per squalifica, mentre Duarte sarà ko per infortunio (anche Ibra è ai box ma avrebbe saltato ugualmente la gara). La squadra oggi osserverà un giorno di riposo dagli allenamenti. Il gruppo riprenderà la preparazione per il ritorno in campo lunedì pomeriggio, poi ci saranno sempre sedute mattutine fino a venerdì. Nel pregara della sfida contro la Juventus non ci sarà la conferenza stampa di Pioli per le norme anti Coronavirus (ma un'intervista al canale tematico rossonero).