Arrivato a gennaio grazie alla solita intuizione brasiliana di Leonardo, Paqueta si è trasformato in breve tempo in un vero e proprio leader tecnico per il Milan di Gattuso. La testimonianza più tangibile e concreta arriva dal rendimento offerto dalla squadra di Gattuso nel periodo coinciso con l’assenza del brasiliano. Le giocate con e senza palla dell’ex giocatore del Flamengo avevano permesso al tecnico dei rossoneri di sviluppare un’impalcatura di gioco credibile e dal rendimento soddisfacente. In particolar modo era stato il centravanti Piatek a beneficiare delle verticalizzazioni del giocatore verdeoro, al punto che nelle ultime settimane, oltre ai punti in classifica, sono diminuite anche le reti del polacco. Il ritorno di Paqueta, allora, coincide con il momento più delicato e decisivo della stagione del Milan a partire dalla sfida di coppa Italia contro la Lazio i rossoneri potranno di nuovo contare sulle idee e sulla genialità del loro elemento più talentuoso. Un’iniezione di qualità in più, per perseguire il doppio obiettivo, tanto in campionato quanto nella coppa nazionale.