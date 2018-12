Lucas Paquetà ha parlato a margine della sua ultima partita con la maglia del Flamengo, praticamente già da giocatore rossonero: "Ho chiesto di indossare la maglia numero 39, la stessa con cui ho debuttato in prima squadra al Flamengo e che mi ha portato tanta fortuna - riporta La Gazzetta dello Sport - Ho visto qualche gara del Milan in tv ma non ho ancora parlato con Gattuso. Ho parlato con Leonardo e con Kakà che mi hanno spiegato il club. Se ho scelto il Milan è tutto merito di Leonardo, mi ha convinto subito. A Milano hanno un progetto serio per la mia carriera e per un giovane brasiliano che si trasferisce in Europa è la cosa che più conta: mi hanno dato ampie rassicurazioni, sul mio futuro e su quello della mia famiglia".