Milan, Paquetà in bilico: Fiorentina offre prestito biennale con diritto. C'è anche il Benfica

vedi letture

Il futuro di Lucas Paquetà è ancora tutto da decifrare. Il giocatore può ancora guadagnarsi la conferma, ma non sarà facile. Come riporta Tuttosport, la Fiorentina e il Benfica sono alla finestra e cercano di capire l’evoluzione della storia. Il club viola lo vorrebbe in prestito biennale con diritto di riscatto, mentre il Milan impone l’obbligo. I portoghesi, invece, ritengono elevato il suo attuale stipendio. Da escludere uno scambio con Florentino Luis: le cifre dei due cartellini, infatti, non combaciano per far sì che entrambe le società ci guadagnino a livello di bilancio.