Milan, Paquetà in cerca di riscatto: se non cambierà passo sarà addio in estate

Il Milan cerca un rimedio per non perdere i 38,4 milioni spesi per l'acquisto di Lucas Paquetà. Il giocatore sta per rientrare dal Brasile da neo padre e potrebbe portare energia fresca al servizio dei rossoneri e del modulo di Pioli. La paternità potrebbe averlo fatto maturare, un cambio di atteggiamento sarà infatti necessario per rientrare nei piani milanisti. Se così non dovesse essere, in estate si potrebbe arrivare alla cessione, con le voci sull'interessamento da parte del Benfica, ogni giorno più insistenti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.