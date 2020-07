Milan, Paqueta: "Questo sono il vero io: ora ho la fiducia del mister"

Lucas Paqueta, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky Sport del momento che sta attraversando dopo il 3-0 rifilato alla Lazio nella giornata di ieri: "Questo sono io, questo è Paquetà. Adesso c'è più fiducia, da parte del mister e dello staff, sono più tranquillo per lavorare bene, sono concentrato in partita, penso a fare il mio massimo. La fiducia è la cosa più importante per un calciatore, in Brasile ne avevo tanta, ora la sto riconquistando e questo fa la differenza".