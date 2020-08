Milan, Paquetà resta sul mercato: ipotesi pedina di scambio

vedi letture

Secondo quanto riporta Tuttosport, Lucas Paquetà, che ha vissuto una stagione piuttosto deludente, è sul mercato: il brasiliano pesa però ancora a bilancio circa 29 milioni di euro e quindi non sarà facile traovar qualcuno disposto a sborsare almeno 35 milioni. Più facile probabilmente inserirlo in qualche scambio, come per esempio con la Fiorentina per Milenkovic o Chiesa.