Milan, Paquetà ricorda: "Incredibile la prima volta che ho giocato a San Siro"

vedi letture

Nel corso del suo intervento sul profilo Instagram ufficiale del club, il centrocampista del Milan Lucas Paquetà ha parlato del suo debutto a San Siro: "La prima volta che sono andato a San Siro è stato incredibile, un momento unico in questo stadio storico e con la maglietta del Milan. L'esultanza? Mi piace festeggiare con la mia piccola danza, è un mio brand. Il mio primo gol è stato molto significativo per me, anche per il periodo in cui l'ho fatto e per tutto quello che stava succedendo".