Milan, Paquetà: "San Siro un'emozione, lo immaginavo studiando Kakà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'intervista rilasciata a Sky, Lucas Paquetà ha raccontato come sta andando con la lingua italiana: "Con l'italiano ho ancora qualche difficoltà, anche se ora lo capisco. Sto continuando a studiare la lingua, per parlarla e capirla meglio". Il brasiliano ha poi provato a dire qualche parola in italiano: "Un saluto a tutti i tifosi del Milan, prometto una bella stagione".

Su San Siro: "Giocare a San Siro è un'emozione enorme. Quando vedevo giocare Kakà pensavo a quanto fosse bello. Quando vedevo i giocatori lì dentro, mi immaginavo anche iolì. Era sempre una grande emozione. Giocare lì è incredibile, spero di entrare a San Siro ancora tante altre volte".

Sul suo idolo: "Kakà è il mio idolo, è stato il mio idolo".