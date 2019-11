© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il centrocampista del Milan, Lucas Paquetà, ha parlato così al Match Program della sua esperienza in rossonero e del nuovo allenatore Stefano Pioli: "Milano è una città tranquilla e sono felice, mi trovo bene".

Pioli?

"Parliamo molto francamente. Questo fa la differenza perché è importante che un allenatore ti dica dove e cosa puoi migliorare, per questo sono molto contento di lavorare con lui. Sto migliorando come calciatore, sento di fare meglio di partita in partita, lo spero".

Milan?

"Siamo in una situazione difficile. Il Milan deve puntare sempre a vincere, lottare per il titolo, trofei importanti. Tornare in Champions è il nostro obiettivo e faremo di tutto per farcela".