Lucas Paquetà è tornato ieri al Maracanà in occasione della partita delle Stelle organizzata da Zico. Il ventunenne rinforzo del Milan avrà l'appoggio dei brasiliani che giocano nel Milan o che come Leonardo ne sono dirigenti. Un particolare, questo, importante, per aiutare il suo ambientamento. Paquetà ha parlato a fine gara raccontando anche del paragone che viene fatto con Kakà: "Lui è il mio idolo. Ha avuto una carriera brillante: è chiaro che vorrei seguire i suoi passi ma anche poter raccontare la mia storia nel Milan. Vorrei poter prendere le sue migliori cose e fare il meglio possibile", ha detto come riporta globoesporte. "Sono già stato a Milano e tutto è stato molto tranquillo. E' stato un periodo di ambientamento, anche per la mia famiglia. Spero di adattarmi il più velocemente possibile quando tornerò a Milano e poter aiutare la squadra in campo".