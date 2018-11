Milan, Paredes in cima alla lista per sostituire Biglia. Alternative dal Barça

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, è stato individuato in Leandro Paredes il giocatore perfetto per sostituire nell'immediato e in futuro Lucas Biglia. Il Milan sembra avere già un accordo di massima con il giocatore, ma intanto lo Zenit continua a chiedere 25-30 milioni di euro per lasciarlo partire. Leonardo è al lavoro per provare a convincere i russi a rivedere le proprie pretese, accettando magari un prestito con diritto di riscatto. Si valutano anche delle alternative: per esempio, in prestito dal Barcellona potrebbe arrivare Denis Suarez, che i blaugrana hanno deciso di lasciar partire a gennaio. Un'altra pista percorribile potrebbe essere quella che porta ad Arturo Vidal, anche lui del Barcellona, che nelle scorse settimane è stato offerto a diversi club, tra cui anche il Milan.