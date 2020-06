Milan, pari amarissimo allo Stadium. Per l’Europa ora c’è solo il campionato

Ieri sera, dopo i primi quindici minuti di Juve-Milan, l’impressione generale era di una gara che sarebbe stata a senso unico e di una goleada per i bianconeri. La squadra di Sarri ha iniziato nettamente meglio la semifinale di Coppa Italia, un approccio che i rossoneri hanno pagato con il rigore subito (poi sbagliato da Ronaldo) e l’espulsione diretta di Rebic per un fallo ingenuo ma che ha compromesso la sfida. Il Milan però non si è disunito e in 10 contro 11 ha giocato per 75 minuti una partita di grande sacrificio, mostrando personalità e provando anche ad impensierire Buffon con un paio di occasioni capitate a Calhanoglu e Kjaer, entrambe di testa.

Alla fine il Milan esce dalla Coppa Italia per il risultato dell’andata: “Mi dispiace dirlo ma nel doppio punteggio pesa il rigore dell'andata. Ci sono stati due pareggi, la differenza è stata sottile, non abbiamo giocato peggio della Juve. Il gol preso all'andata ci ha costretto a segnare qui e non ci siamo riusciti”, ha detto Stefano Pioli in riferimento al penalty dubbio concesso a Ronaldo, nel recupero della sfida di San Siro. “Abbiamo avuto poi alcuni palloni che ci potevano permettere di andare in vantaggio, peccato, era il nostro obiettivo e non ci siamo riusciti. Ora dobbiamo raggiungere l'Europa attraverso il campionato". Il Milan ora dovrà cercare di arrivare in Europa tramite il campionato, e non sarà facile. "Sono un po' arrabbiato, l'arbitro doveva guardare il VAR sul rosso di Rebic. Abbiamo giocato in dieci senza paura, ci è mancato solo il gol", invece è il commento di Hakan Calhanoglu: “Complimenti ai miei compagni per la prestazione, in 10 non era facile”.